Tedenski pregled - Slovenija od 3. do 9. 9.

Ljubljana, 10. septembra - Epidemiološka slika se slabša, zato je vlada pogoj PCT razširila na številne dejavnosti. Stranke LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP so vložile interpelaciji zoper pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča in ministrico za izobraževanje Simono Kustec. Kolesar Primož Roglič je še tretjič zapored slavil na dirki po Španiji.