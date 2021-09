Vreme: Povečini sončno

V soboto bo delno jasno, predvsem v južni in zahodni Sloveniji občasno zmerno oblačno. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno. V nedeljo bo pihal vzhodni do severovzhodni veter.

Vremenska slika: Nad Balkanom, srednjo in severozahodno Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. S šibkim severozahodnikom v višinah k nam doteka dokaj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno. V soboto bo na zahodnem Avstrijskem Koroškem ter na območju Karnijskih Alp spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh ali neviht. V krajih južno od nas bo zmerno do pretežno oblačno, v krajih vzhodno od nas pa večinoma sončno.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in spodbuden. V soboto bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost.