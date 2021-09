Nafta nekoliko cenejša

Singapur, 3. septembra - Cene nafte se po četrtkovi rasti danes gibljejo nekoliko pod četrtkovo zaključno vrednostjo. Na tedenski ravni so pridobile, pri čemer se je nafta brent le rahlo podražila, ameriška lahka nafta pa je šla navzgor za skoraj dva odstotka. Cene so podpirali podatki o padcu zalog v ZDA in šibkejši dolar, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.