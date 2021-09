Na Velenjskem gradu se začenja deveti festival kamišibaj gledališča

Velenje, 3. septembra - Na Velenjskem gradu se danes začenja deveti festival kamišibaj gledališča, ki bo potekal do nedelje. Regionalni in slovenski kamišibaj festivali na Velenjskem gradu potekajo že vrsto let, tudi letos pa bodo organizatorji v grajskem atriju gradu pripravili bogat program kamišibaj gledališča.