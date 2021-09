V Podkraju pri Velenju odprtje obnovljenega cestnega odseka Slavič s pločnikom

Velenje, 3. septembra - V Podkraju pri Velenju bodo danes odprli obnovljeni cestni odsek Slavič in nov pločnik. Asfaltiranje ceste v dolžini 120 metrov je stalo okoli 20.000 evrov, gradnja pločnika z ureditvijo odvodnjavanja in kamnite zložbe ter preplastitev ceste pa skoraj 91.000 evrov, so za STA povedali na velenjski občini.