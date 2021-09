Mariborski policisti prijeli roparja

Maribor, 3. septembra - Mariborski policisti so prijeli roparja, ki je v noči iz petka na soboto pred gostinskim lokalom na Gosposvetski cesti v Mariboru s solzivcem poškropil 27-letnega moškega, nato pa mu iz žepa jakne ukradel denarnico z 800 evri gotovine, osebno izkaznico in bančno kartico. Osumljenca, 31-letnega Mariborčana, so prijeli tri dni pozneje.