Slovenska kinoteka v prihajajočo sezono z ambiciozno zastavljenim programom

Ljubljana, 3. septembra - V Slovenski kinoteki nameravajo v prihajajoči sezoni izvesti ambiciozno zastavljen program na vseh področjih svojega delovanja - od filmske do razstavne, restavratorske, založniške in pedagoške dejavnosti. Programski vrhunec kinotečne sezone bo oktobra in novembra, ko bodo prikazali retrospektivo Marca Reche in Abbasa Kiarostamija.