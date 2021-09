Prva nosilca brez težav, slab dan za Slovenki

New York, 3. septembra - Brez težav sta se v tretji krog odprtega prvenstva ZDA uvrstila prva igralca na svetu. Avstralka Ashleigh Barty je premagala 18-letno debitantko Claro Tauson z Danske s 6:1 in 7:5, Srb Novak Đoković pa je bil boljši od Nizozemca Tallona Griekspoorja s 6:2, 6:3 in 6:2.