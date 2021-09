Newyorške borze končale v zelenem, S&P 500 in Nasdaq rekordno

New York, 2. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem, indeksa S&P 500 in Nasdaq sta dosegla rekordne vrednosti. Vlagatelji so optimistični, saj najnovejši podatki o trgu dela kažejo, da je število vlog za nadomestilo za primer brezposelnosti v ZDA padlo na najnižjo vrednost po marcu lani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.