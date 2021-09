Španci poraženi na Švedskem, Italijanom remi, Angleži ugnali Madžare

Ljubljana, 2. septembra - V četrtem krogu nogometnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju prihodnje leto je španska reprezentanca doživela poraz proti Švedski (1:2). Zanesljivo zmago so na Madžarskem slavili Angleži (4:0), medtem ko so se evropski prvaki Italijani mučili proti Bolgarom in iztržili neodločen izid 1:1.