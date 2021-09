Zidanškova z Golubićevo nemočna med dvojicami

New York, 2. septembra - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je skupaj s Švicarko Viktorijo Golubić izpadla v prvem krogu konkurence dvojic na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Od slovensko-švicarske naveze sta bili s 6:1, 6:2 boljši Brazilka Luisa Stefani in Kanadčanka Gabriela Dabrowski.