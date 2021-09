Mladinska reprezentanca po preobratu do zmage

Brdo pri Kranju, 2. septembra - Nogometna reprezentanca Slovenije do 19 let, ki se pripravlja na kvalifikacije za evropsko prvenstvo, je z zmago odprla mednarodni prijateljski turnir na Brdu pri Kranju. Slovenci so po preobratu nadoknadili dva zadetka zaostanka in po golu v 93. minuti slavili zmago s 4:3, je sporočila Nogometna zveza Slovenije (NZS) na spletni strani.