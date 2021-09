Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 9.)

Ljubljana, 2. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o neuradnem srečanju evropskih ministrov za obrambo na Brdu pri Kranju. Pisale so še o panelu na Blejskem strateškem forumu na temo sodelovanja Slovenije, Hrvaške in Italije o Jadranskem morju ter dvodnevnem neformalnem zasedanju zunanjih ministrov, ki poteka v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU.