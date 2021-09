Hercogova po dolgem boju brez drugega kroga med dvojicami

New York, 2. septembra - Slovenska teniška igralka Polona Hercog je skupaj z Latvijko Anastasijo Sevastovo izpadla v konkurenci dvojic na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. V prvem krogu sta bili od slovensko-latvijske dvojice s 6:1, 5:7, 7:5 boljši Romunki Monica Niculescu in Elena Gabriela Ruse. Dvoboj je trajal dve uri in 32 minut.