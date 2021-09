Zunanji ministri EU danes o odnosih s talibani

Brdo pri Kranju, 2. septembra - Zunanji ministri EU v okviru današnje razprave o Afganistanu govorijo o tem, kako sodelovati s talibani, zlasti na področju humanitarne pomoči in pomoči ljudem, ki so v Afganistanu in si želijo zapustiti državo. Za to je potrebno sodelovanje s talibani na usklajen način, je dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.