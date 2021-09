Bartyjeva in Benčičeva naprej na OP ZDA

New York, 2. septembra - Prva igralka sveta Ashleigh Barty se je na odprtem prvenstvu ZDA v tenisu uvsrtila v tretji krog. Zmagovalka Wimbledona je danes v New Yorku po 90 minutah igre premagala 18-letno debitantko Claro Tauson iz Danske s 6:1 in 7:5. Uspešna je bila tudi olimpijska prvakinja iz Tokia, Švicarka Belinda Benčič.