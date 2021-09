Mladina o udeležencih na Blejskem strateškem forumu (3. 9.)

Ljubljana, 3. septembra - Grega Repovž v komentarju Obledele zastave piše o tem, da so na Blejskem strateškem forumu ni bilo vodilnih politikov iz starih in močnih držav članic EU. To je po oceni avtorja posledica tega, da ves diplomatski svet ve, da je Slovenija iz vsega izločena ter da nima resnega vpliva na dejanske odločitve Evropske unije.