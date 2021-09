Kysselefova, Hribarjeva in Bertoncelj gladko v finale

Koper, 2. septembra - Z današnjimi kvalifikacijskimi nastopi se je v Kopru začel svetovni pokal v športni gimnastiki. Za uspešen slovenski začetek štiridnevnega tekmovanja - v petek sledi drugi dan kvalifikacij, v soboto in nedeljo pa finali po orodjih - so poskrbeli Tjaša Kysselef, Lucija Hribar in Sašo Bertoncelj, ki so si pritelovadili finalne nastope.