Ida poplavila še severovzhod ZDA; umrlo najmanj 22 ljudi

New York, 2. septembra - Ida, ki je iz orkana oslabela v tropski vihar, in je konec preteklega tedna razdejala Louisiano in dele Mississippija, se je že pomaknila proti severovzhodu ZDA in presenetila s silovitostjo nalivov in vetra. Umrlo je skupno najmanj 22 ljudi. Mesto New York je bilo zaradi poplav popolnoma ohromljeno.