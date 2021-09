BSF v razpravah o aktualnih izzivih podčrtal potrebo po sodelovanju

pripravila Vesna Rakovec Bernard in Mihael Šuštaršič

Bled, 2. septembra - Letošnji Blejski strateški forum je postregel z novimi razpravami o aktualnih problemih v Evropi in svetu, od položaja v Afganistanu in grozeče nove begunske krize do problemov, ki jih prinašajo podnebne spremembe. Pod črto pa je bilo izpostavljena predvsem potreba po sodelovanju. Le tako je mogoče reševati globalne zadeve, je bilo slišati.