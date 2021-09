Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Na mejnem prehodu Obrežje vozniki osebnih vozil pri vstopu v Slovenijo čakajo do dve uri, vozniki tovornih vozil pa dve uri. Na mejnem prehodu Gruškovje osebna vozila pri vstopu čakajo do dve uri pri izstopu pa pol ure. Tovorna vozila pri vstopu in izstopu iz Slovenije čakajo eno uro.

Do 1. oktobra bo na štajerski avtocesti promet med Blagovico in Vranskim proti Mariboru vsako noč med 19. in 6. uro potekal le po enem prometnem pasu.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec. Med Gabrkom in Fernetiči sta zaprta uvoz Sežana/zahod proti Gabrku in uvoz Sežana/vzhod proti Italiji. Zaprto je tudi počivališče Povir proti Italiji.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim zaradi del promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Vsi priključki so ponovno odprti.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si