Roglič z drugim mestom v kraljevski etapi še korak bližje skupni zmagi

Oviedo, 2. septembra - Kolumbijec Miguel Angel Lopez je zmagovalec kraljevske 18. etape kolesarske dirke po Španiji od Salasa do Alto d'El Gamoniteira (162,6 km). Slovenski as Primož Roglič pa je z drugim mestom zanesljivo ubranil prednost pred najbližjimi tekmeci. Za zadnje tri etape ima 31-letni Kisovčan zdaj natanko dve minuti in pol naskoka.