Vlada predlaga tri stopnje dodatka za nevarnost v času razglašene epidemije v zneskih do 400, 200 in 100 evrov bruto

Ljubljana, 2. septembra - Vlada je na današnji seji določila izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sektorja o drugačni ureditvi dodatka za nevarnost v času razglašene epidemije. Po predlogu bi se sedanji dodatek, ki je izražen v odstotku od urne postavke, izražal nominalno. Predlagane so tri stopnje v vrednosti do 400, 200 in 100 evrov bruto.