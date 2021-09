Na BSF o nujnosti takojšnjega ukrepanja glede podnebnih sprememb

Bled, 2. septembra - Tveganj, ki jih prinašajo podnebne spremembe, se zavedamo, ne zavedamo pa se dovolj, kako hitro do teh sprememb prihaja. Zato je nujno takojšnje ukrepanje, in sicer tako glede blaženja posledic in prilagajanja na spremembe kot glede financiranja, so danes ugotavljali na panelu o podnebnih spremembah na Blejskem strateškem forumu (BSF).