Zaradi prevoza nezakonitih migrantov 44- letnik v priporu

Koper, 2. septembra - V torek so policisti pri Petrinjah ustavili 44-letnega Ljubljančana, ki je v osebnem vozilu nezakonito prevažal šest državljanov Turčije. Policisti so voznika osumili kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in so ga v sredo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s PU Koper.