Ministrstvo za izobraževanje omogočilo zaposlovanje romskih pomočnikov v šolstvu

Ljubljana, 2. septembra - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je z začetkom novega šolskega leta omogočilo zaposlovanje romskih pomočnikov, ki so doslej delali projektno. Ti so se namreč izkazali kot pomemben povezovalni člen med romskimi otroki, njihovimi starši in strokovnimi delavci vzgojno-izobraževalnih ustanov, so sporočili z ministrstva.