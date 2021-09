Ljubljanska borza: SBI TOP sklenil v zelenem

Ljubljana, 2. septembra - Indeks SBI TOP je današnje trgovanje na Ljubljanski borzi sklenil pri 1193,86 točke, kar je 0,63 odstotka višje kot v sredo. V prvi kotaciji so se najbolj okrepile delnice NLB, ki so pridobile okoli dva odstotka. Vlagatelji so opravili za 1,4 milijona evrov poslov, najbolj zanimive so jim bile delnice Zavarovalnice Triglav.