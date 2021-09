V Pravni mreži za varstvo demokracije nasprotujejo predlagani uvedbi denarne kazni za nedostojno vedenje do predstavnikov oblasti

Ljubljana, 2. septembra - V Pravni mreži za varstvo demokracije ostro nasprotujejo predlagani uvedbi denarne kazni za nedostojno vedenje do predstavnikov oblasti in njihovih bližnjih. Ocenjujejo, da predlog nasprotuje sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ima zastraševalen učinek in vzpostavlja privilegirano kategorijo državljanov.