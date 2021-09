V Radovljici zaradi zdravstvenih razmer odpovedali festival čokolade

Radovljica, 2. septembra - Ob porastu števila okužb z novim koronavirusom se je javni zavod Turizem in kultura Radovljica odločil odpovedati butični festival čokolade, ki bi potekal 11. septembra. Z butičnim festivalom so v zavodu v spremenjeni obliki nameravali nadomestiti množično obiskan tradicionalni aprilski festival, ki so ga nazadnje uspeli izpeljati leta 2019.