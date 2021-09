Mineva 75 let od rojstva legendarnega Freddieja Mercuryja

London, 5. septembra - Pred 75 leti se je rodil legendarni Freddie Mercury, frontman britanske zasedbe Queen. Po mnenju revije Rolling Stone je utelešal identiteto skupine, njene vzpone in padce: "Queen se začne in konča s Freddiejem Mercuryjem". Kot eden najboljših vokalistov na takratni glasbeni sceni je bil in ostal vzor mnogim pevcem.