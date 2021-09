Na Opčinah se začenjajo 56. študijski dnevi Draga

Opčine, 3. septembra - V parku Finžgarjevega doma na Opčinah pri Trstu bodo od danes do nedelje potekali že 56. študijski dnevi Draga 2021, ki jih prireja tržaško Društvo slovenskih izobražencev. Tudi letos jih bodo po prepričanju organizatorjev zaznamovale vrednote slovenstva, krščanstva in demokracije, pa tudi ukrepi proti širjenju pandemije covida-19.

Za vstop za prizorišče dogajanja bo namreč potrebno covidno potrdilo oziroma mora posameznik izpolnjevati pogoje PCT. Študijskim dnevom pa bo mogoče slediti tudi na daljavo na spletni strani www.draga-dsi.org in YouTube kanalu Draga streaming.

Draga 2021 se bo začela danes popoldne z okroglo mizo na temo Narodno-jezikovne manjšine in zajamčeno zastopstvo. O tem bodo govorili deželni poslanec stranke Slovenska skupnost (Ssk) v parlamentu Furlanije-Julijske krajine (FJK) Igor Gabrovec, slovenska senatorka iz vrst Demokratske stranke v rimskem parlamentu Tatjana Rojc, parlamentarna zastopnica Slovencev v madžarskem parlamentu Erika Köleš Kiss, predsednica Federalistične unije evropskih narodnostnih skupnosti Angelika Mlinar in italijanski poslanec v DZ Felice Žiža.

Drevi bo v organizaciji mladih iz Slovenskega kulturnega kluba ob 30-letnici samostojne Slovenije zaživel t. i. Slovenija Party.

V soboto dopoldne bo potekala Draga mladih, ki se bo začela s srečanjem na temo Poklici bodočnosti in nove priložnosti: ob meji, v Sloveniji in v svetu. Na njem bodo govorili slovenski minister za delo Janez Cigler Kralj, astrofizičarka Dunja Fabjan, državni sekretar za Slovence v zamejstvu in po svetu Dejan Valentinčič ter inženir in menedžer Tomaž Petaros.

Sledila bo delavnica, ki jo bo vodil državni sekretar Valentinčič na temo Študij, izobraževanje, izmenjave, strokovno usposabljanje in delovne izkušnje. Možnosti in priložnosti čezmejnosti.

Popoldne bo na temo Človek in narava: od sožitja h gospostvu in nazaj predaval filozof in pisatelj Marko Uršič, medtem ko bodo zvečer predstavili knjigo pisatelja Ivana Sivca o življenju primorskega duhovnika in političnega delavca Virgila Ščeka Ljubil sem slovenski narod.

56. študijski dnevi Draga 2021 bodo vrhunec dosegli v nedeljo. Ob 9. uri bo tradicionalna maša, ki jo bo za udeležence daroval upokojeni mariborski škof Anton Stres, sledilo bo srečanje, posvečeno okrožnici papeža Frančiška Vsi smo bratje, na katerem bodo govorili sociolog Igor Bahovec, direktor Socialne akademije Matej Cepin, novinarka Marjana Debevec in teolog Roman Globokar.

Popoldne bodo slovesno podelili že deseto Peterlinovo nagrado, ki bo tokrat šla v roke goriški kulturni delavki in predsednici Kulturnega centra Lojze Bratuž Franki Žgavec. Letošnja Draga se bo sklenila s predavanjem škofa Antona Stresa ob 30-letnici slovenske demokratizacije in samostojnosti z naslovom Minilo je 30 let.