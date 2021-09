Koalicija za trajnostno prometno politiko ostro proti širitvi Dunajske ceste v Ljubljani

Ljubljana, 2. septembra - V Koaliciji za trajnostno prometno politiko so začudeni, da so Dunajsko cesto v Ljubljani na odseku med Linhartovo in Livarsko razširili na tri vozne pasove, kljub drugačnim zagotovilom in brez vednosti javnosti. Širitvi ostro nasprotujejo in izpostavljajo, da v mesto dodatno privablja avtomobilski promet ter povečuje emisije toplogrednih plinov.