Na tednu oblikovanja v Milanu tudi slovenska razstava

Milano, 4. septembra - Na tednu oblikovanja v Milanu, ki se začenja danes, se bodo v t.i. Superdesign showu s 30 izdelki predstavili tudi slovenski oblikovalci z razstavo [Tunel 29] - Oblikovanje za post apokaliptičen svet. Ustvarjalci si, kot so zapisali v Centru za kreativnost, upajo pogledati onkraj sedanjosti in napovedati, kako bomo bivali čez 20 ali 30 let.