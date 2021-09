BSF: Kriza priložnost za prehod v trajnostni, odgovornejši turizem

Bled, 2. septembra - Pandemija covida-19 je priložnost za prehod v trajnostni, odgovorni turizem, so prepričani udeleženci današnjega turističnega panela v okviru Blejskega strateškega foruma. Kot ključne za prihodnost evropskega turizma so izpostavili skupno vizijo, sodelovanje, zagotavljanje mobilnosti, podporo podjetjem in vlaganje v kadre.