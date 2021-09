Zaradi obnove v Kranju polovična zapora regionalne ceste med Laborami in Jeprco

Kranj, 2. septembra - Zaradi obnove cestišča bodo na odseku med Kranjem (Labore) in Jeprco od petka do 28. januarja prihodnje leto vzpostavljene delne zapore z izmenično enosmernim prometom, urejenim s semaforji oziroma delne zapore z dvosmernim prometom, z zaporo bankine, so sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo.