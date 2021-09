Policisti prijeli osumljenca za več vlomov in tatvin na Sežanskem

Sežana, 2. septembra - Sežanski policisti so v zadnjem mesecu obravnavali več vlomov, drznih tatvin in tatvin. Več vlomov in tatvin so obravnavali tudi postojnski policisti. Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, so policisti večkratnega storilca premoženjskih kaznivih dejanj prijeli, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor.