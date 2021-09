Elton John z albumom skladb iz časa karantene

London, 3. septembra - Britanski glasbenik Elton John je napovedal izid novega albuma, ki bo ponudil skladbe, nastale v času karantene. Posnel jih je v sodelovanju z več glasbeniki, med kateri so Stevie Wonder, Miley Cyrus in skupina Gorillaz, ob čemer je poudaril, da je snemanje potekalo ob upoštevanju strogih varnostnih ukrepov. Album bo izšel prihodnji mesec.