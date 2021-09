Zunanji ministri EU na Brdu o odnosih s Kitajsko

Bruselj/Ljubljana, 3. septembra - Zunanji ministri EU bodo drugi dan neformalnega zasedanja na Brdu, ki ga gosti vodja slovenske diplomacije Anže Logar, razpravljali o odnosih s Kitajsko, pristopu unije do držav v Zalivu in o sodelovanju EU z indijsko-pacifiško regijo. Srečanje so začeli v četrtek popoldne, ko je bil v ospredju Afganistan.