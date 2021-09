Na BSF tudi o "novem vetru sodelovanja", ki je zavel v Jadranu

Bled, 2. septembra - Na Blejskem strateškem forumu so danes govorili o "novem vetru sodelovanja", ki je zavel v Jadranu po sklenitvi dogovora med Slovenijo, Hrvaško in Italijo o skupni zaščiti okolja in reševanju skupnih problemov. Zunanja ministra Slovenije in Hrvaške sta potrdila, da se pozitiven pristop širi tudi na druga področja odnosov med državama.