Helikopterji Slovenske vojske avgusta poleteli na pomoč 102-krat

Ljubljana, 2. septembra - Dežurne helikopterske posadke Slovenske vojske so avgusta poletele na pomoč 102-krat, od tega 34-krat na pomoč v gore, 63-krat so poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, trikrat za prevoz inkubatorja in dvakrat sodelovale pri gašenju požara. Pri tem so prepeljale 104 poškodovane oz. obolele in skupaj naletele 117 ur, so sporočili.