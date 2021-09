Javni holding Maribor po oceni vodstva in župana prinaša dobre rezultate

Maribor, 2. septembra - Ob današnji prvi obletnici vpisa Javnega holdinga Maribor v sodni register sta mariborski župan Saša Arsenovič in direktorica holdinga Lidija Pliberšek ocenila, da združitev šestih podjetij v holding prinaša številne pozitivne učinke in tudi že prihranke. Temelji so postavljeni, med izzivi ostajata področji športa in nepremičnin, je dejal župan.