JAZMP svetuje pozornost pri izbiri hitrih testov za samotestiranje

Ljubljana, 2. septembra - Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) ob povečanju uporabe hitrih antigenskih testov na okužbo z novim koronavirusom svetuje, naj potrošniki oz. uporabniki testov pred nakupom preverijo, ali je test namenjen samotestiranju in ima ustrezen CE certifikat, da je test varen in primeren za uporabo s strani nestrokovnjakov.