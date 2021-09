Revija Stripburger na češkem festivalu malih založnikov Tabook

Praga, 3. septembra - Ekipa Stripburgerja se že drugič predstavlja na priznanem in med obiskovalci priljubljenem festivalu malih založnikov Tabook v češkem mestu Tabor, katerega jubilejna, deseta izdaja poteka od četrtka do sobote. Slovenske stripovske avtorje zastopata David Krančan in Martin Ramoveš, Stripburger pa ima na festivalu tudi svojo stojnico.