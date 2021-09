V New Yorku zaradi tropske nevihte Ida izredne razmere

New York, 2. septembra - Oblasti v zvezni državi New Yorku so danes razglasile izredne razmere zaradi obilnega deževja in poplav, ki jih je povzročila tropska nevihta Ida. Izredne razmere veljajo tudi v zvezni državi New Jersey, od koder poročajo o najmanj eni smrtni žrtvi. Še najmanj sedem ljudi je po poročanju ameriških medijev umrlo v New Yorku.