V sredo potrdili 666 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 2. septembra - V sredo so opravili 3611 testov PCR na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 666 okužb, je objavila vlada. Pozitivnih je bilo 18,4 odstotka opravljenih testov. Bolnišnično zdravljenje potrebuje 162 covidnih bolnikov. Na oddelkih za intenzivno terapijo zdravijo 40 bolnikov, najmlajši je star 21 let. V sredo so umrli trije covidni bolniki.