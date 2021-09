Slovenski odbojkarji pripravljeni na uvodni obračun s Čehi

Ostrava, 2. septembra - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca v petek proti Češki začenja letošnje evropsko prvenstvo. Slovenci so že preizkusili Ostravar Areno, v kateri bodo v vlogi favoritov proti gostiteljem prvenstva lovili prvo zmago. Tekma se bo začela ob 20.15, pred tem bosta v skupini B na sporedu tekmi med Italijo in Belorusijo ter Bolgarijo in Črno goro.