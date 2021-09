Policisti pri 25-letniku iz Ljubljane v hišni preiskavi zasegli drogo

Ljubljana, 2. septembra - Policisti so konec minulega meseca zaradi suma kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog opravili hišno preiskavo pri 25-letniku iz Ljubljane. Našli so okoli pol kilograma heroina, okoli 70 gramov kokaina, približno 200 zavitkov heroina in 40 zavitkov kokaina, pakiranih po gram do dveh, pripravljenih za ulično prodajo.