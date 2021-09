Industrijski proizvodi v območju evra in EU julija dražji

Luxembourg, 2. septembra - Cene industrijskih proizvodov so se julija glede na junij v območju evra v povprečju zvišale za 2,3 odstotka in v EU za 2,2 odstotka. V primerjavi z julijem lani pa je bila rast cen v območju z evrom 12,1-odstotna in v EU 12,2-odstotna, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat.