V ljubljanskih Mostah v sporu z nožem lažje poškodovana ena oseba

Ljubljana, 2. septembra - Na območju ljubljanskih Most je v sredo popoldne prišlo do spora med več osebami, v katerem je bila ena oseba lažje poškodovana. Kot so danes sporočili ljubljanski policisti, so se po doslej zbranih podatkih sprli najprej verbalno, nato še fizično. Ena oseba je uporabila nož in drugo lažje poškodovala.