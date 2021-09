Na pomurski avtocesti v nadzoru kršitve zaznali pri kar polovici tovornih vozil

Maribor, 2. septembra - Mariborski policisti so v sodelovanju s cestninskimi nadzorniki Darsa in podjetjem Cestel, ki izvaja tehtanje motornih vozil, v torek popoldne na avtocestnem počivališču pomurske avtoceste v Lormanju opravili poostren nadzor tovornih vozil in avtobusov. Rezultati niso bili vzpodbudni, saj so kar pri polovici kontroliranih vozil ugotovili kršitve.